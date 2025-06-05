Жители РТ выбирают территории для благоустройства в 2026 году

До 12 июня жители Татарстана могут принять участие в онлайн-голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2026 году. В списке для голосования представлены 32 объекта - от новых скверов до уже знакомых горожанам территорий.

Среди возможных вариантов - скейт-парк в Дербышках, сквер Тебриз, мемориальная зона ликвидаторам Чернобыльской аварии в Ново-Савиновском районе, а также недавно обновленный сквер «Молодежный» с памятником поэту-фронтовику Фатиху Кариму. Впервые в голосовании участвует Ноксинский лес, где масштабные работы еще не проводились.

Проголосовать могут все жители республики старше 14 лет через портал госуслуг РТ или мобильное приложение «Услуги РТ». Параллельно можно выбрать двор для включения в программу «Наш двор» на 2025 год и оставить отзыв о уже реализованных проектах.

В текущем году в Казани ведется благоустройство семи общественных территорий, включая зону у нового здания театра Камала, прибрежную территорию у Храма-памятника на реке Казанке и третью очередь бульвара на улице Серова.

За шесть лет действия программы «Наш двор» в столице Татарстана планируется привести в порядок 2742 дворовые территории. В 2025 году работы пройдут на 464 участках с заменой более 590 тыс. кв. метров асфальтового покрытия.

Голосование проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который входит в число 12 федеральных программ, реализуемых в этом году в Татарстане.