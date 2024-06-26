Казанец начал вести блог в социальных сетях после отравления салатом «лобио»

Житель Казани Алмаз Шарипов поделился историей своего отравления салатом лобио, приведшего к диагнозу «ботулизм», пишут СМИ. Мужчина уже 11 дней проходит лечение в больнице и рассказывает о своем состоянии подписчикам.

Симптомы отравления, такие как расфокус зрения, раздвоение в глазах и сильная слабость, появились у мужчины не сразу, а спустя несколько дней после того, как он съел заказанный салат лобио.

По словам Алмаза, ему все еще тяжело говорить, но он уже может самостоятельно принимать душ и мыть голову, хотя это и требует от него больших усилий.

Отметим, что по данным на 26 июня в больницах России с диагнозом «ботулизм» находятся 148 человек. 232 пациента уже выписаны после улучшения состояния. Ранее мы писали, что в РКИБ имени профессора Агафонова в Казани были выписаны первые пациенты с ботулизмом.

Эпидемиологическая служба Татарстана провела анализы проб, взятых у пострадавших и из мест, где был приготовлен салат лобио, которым отравились жители нескольких регионов России. В общей сложности, это около 300 человек. Был обнаружен ботулотоксин типа А, который считается одним из самых опасных.

Задержаны генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и фактический руководитель компании – производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар Карим Норматов. Один из фигурантов два месяца проведет в СИЗО, а остальные трое отправлены под домашний арест.