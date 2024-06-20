Казанец обокрал храм в Подмосковье

В деревне Островцы Раменского округа произошло кощунственное преступление – неизвестный ограбил православный храм. Злоумышленник не только похитил денежные пожертвования, но и разбил икону, а также унес с собой церковные украшения из золота. Об этом пишет «Татар-информ».

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, преступник был задержан по горячим следам в Тульской области. Им оказался 25-летний житель Казани, ранее уже имевший проблемы с законом. При личном досмотре у него обнаружили часть похищенного.

Как выяснилось, злоумышленник успел сдать некоторые из украденных ценностей в ломбард. В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на возвращение похищенного имущества церкви.