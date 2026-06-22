Казанец потратил 53 тысячи с найденной карты и попал под следствие

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Город
22 июня 2026  09:04

В столице Татарстана полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Мужчина нашел платежное средство на улице и совершил с его помощью покупки на общую сумму 53 тысячи рублей в нескольких торговых точках города.

По факту случившегося возбуждено уголовное производство по статье о хищении. Подозреваемый полностью признал свою вину. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

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