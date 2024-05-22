Казанская акция «Лапа дружбы» представит собак из приютов

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Город
22 мая 2024  17:18
Автор:
Эндже Гарафиева

25 мая в Казани на акции «Лапа дружбы» будут представлены 30 собак из городских приютов. Некоторых питомцев можно увидеть уже сейчас. Желающим взять собаку домой необходимо иметь при себе паспорт – передача будет оформляться по договору.

Как сообщили в дирекции парков и скверов, в течение дня в Горкинско-Ометьевском лесу посетители смогут познакомиться с собаками, проконсультироваться с ветеринарами и кинологами, обменяться ненужной амуницией, а также посетить стенд приюта «Зоозабота» и мастер-класс в интерактивной зоне «Юный ветеринар».

Также на акции будет работать благотворительная ярмарка с товарами и лакомствами для животных, а на специальной площадке примут корм, пеленки, миски и наполнители, которые будут переданы участникам акции.

Мероприятие пройдет на площадке для выгула собак с 12:00 до 16:00.

Напомним, что «Лапу дружбы» в этом году планируется провести в пяти общественных пространствах: в Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Весна», на бульваре по ул. Фучика, в парке «Крылья Советов» и у ДК им. Саид Галиева. Параллельно на протяжении летнего сезона будут проводиться тренировки различного формата для собаководов и их питомцев.

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