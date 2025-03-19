Казанская компания оштрафована на 10 млн рублей за попытку подкупа налоговиков

Прокуратура Кировского района Казани вынесла решение о штрафе в размере 10 миллионов рублей для местной компании за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Проверка установила, что в декабре 2023 года и феврале 2024 года руководитель компании через посредника передал взятку сотрудникам налоговой службы на сумму более 5,4 миллиона рублей. Целью было избежание налоговой проверки.

Прокуратура возбудила административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, что привело к назначению крупного штрафа.

Кроме того, уголовное дело против взяткодателя по факту покушения на дачу взятки направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.