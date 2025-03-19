Казанская компания оштрафована на 10 млн рублей за попытку подкупа налоговиков

news_top_970_100
Город
19 марта 2025  17:17

Прокуратура Кировского района Казани вынесла решение о штрафе в размере 10 миллионов рублей для местной компании за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Проверка установила, что в декабре 2023 года и феврале 2024 года руководитель компании через посредника передал взятку сотрудникам налоговой службы на сумму более 5,4 миллиона рублей. Целью было избежание налоговой проверки.

Прокуратура возбудила административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, что привело к назначению крупного штрафа.

Кроме того, уголовное дело против взяткодателя по факту покушения на дачу взятки направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

news_right_column_240_400
Новости
Казанская компания оштрафована на 10 млн рублей за попытку подкупа налоговиков
Питбайки - смертельная угроза для детей, предупреждает Госавтоинспекция РТ
В Казани запущены горячие линии для оперативного решения проблем с подтоплениями
Казань вошла в топ-5 популярных направлений для отдыха на майские праздники
В Казани началось онлайн-голосование за кандидатов в Молодежный парламент
Камиль хазрат Самигуллин в четвертый раз избран муфтием Татарстана
Талия Минуллина: Семейный бизнес может стать основой для мировых компаний
В Альметьевске выявлена незаконная свалка строительных отходов