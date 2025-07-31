Казанская пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей из-за телефонных аферистов

В Казани 73-летняя женщина стала жертвой изощренного мошенничества, потеряв 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в городском УМВД, преступление произошло по классической схеме обмана доверчивых пенсионеров.

Сначала злоумышленник, представившись почтовым работником, сообщил о якобы готовящейся к отправке посылке и попросил подтвердить получение через SMS-код. Затем в дело вступил лжесотрудник правоохранительных органов, который убедил пенсионерку, что ее счета находятся под угрозой. Под предлогом «защиты» денег доверчивая женщина передала крупную сумму курьеру.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и никогда не сообщать посторонним коды из SMS и банковские реквизиты.