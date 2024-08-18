Казанская «Стрела-Ак Барс» обыграла в плей-офф «Славу»

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Спорт
18 августа 2024  23:19

В Москве состоялся первый четвертьфинальный матч серии Чемпионата России по регби. Казанская команда обыграла хозяев со счетом 19:11.

Начало матча складывалось плохо для регбистов из «Стрелы». Атака не получалась, а два нарушения были реализованы в забитые штрафные хозяевами. В итоге, счет после первого тайма был 6:0 в пользу московской команды.

Во втором тайме казанцы провели несколько замен и добавили в реализации. Помогли в переломе хода встречи и несколько удалений у «Славы». Счет стал 6:11 в пользу казанцев, москвичи смогли сократить отставание до 11:19, но больше в этой встрече он не менялся.

Таким образом, «Стрела» повела в серии до двух побед. Второй матч в Казани пройдет 24 августа.

Напомним, вчера казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче со счетов 6:4.

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