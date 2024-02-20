Казанские семьи сыграли в шахматы на турнире «Связь поколений»

Фото предоставлено Региональным отделением Союза пенсионеров России по Республике Татарстан

В городском шахматном турнире, организованном Региональным отделением Союза пенсионеров России по Республике Татарстан, приняли участие команды из всех районов Казани. Каждая команда состояла из трех человек, представлявших три поколения своей семьи: дедушка или бабушка, папа или мама, внук или внучка.

Как рассказала председатель Регионального отделения Союза пенсионеров РФ по РТ Любовь Мишина, цель турнира «Связь поколений» не только в выявлении сильнейшей шахматной семьи нашего города, но пропаганда и популяризация игры в шахматы, укрепление связей между представителями старшего поколения и молодежи.

Участников соревнования приветствовали председатель комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов, представитель управления образования Казани Полина Булатова, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва «Первая» Гузель Перфильева, главный судья соревнований Рустем Амирханов.

Среди представителей старшего поколения первое место занял Фоат Мазитович Галеев (Вахитовский район), второе место у Наила Муллахметовича Шаихова (Советский район), на почетном третьем месте Александр Алексеевич Кирин (Приволжский район).

Среди пап и мам первое место заняла Гульназ Махмутова (Вахитовский район), второе - Рамиль Хуснутдинов (Приволжский район), третье - Игорь Шарлыков (Московский район).

Среди представителей юного поколения на первом месте Айнур Махмутов (Вахитовский район), на втором - Милана Прохорова (Кировский район), на третьем - Дамир Шарипов (Советский район).

Всем победителям вручили медали, дипломы и памятные призы.

В общем командном зачете победителем стала семья Галеевых-Махмутовых из Вахитовского района Казани. Именно она представит наш город на республиканском шахматном турнире «Связь поколений», который состоится 1 марта.