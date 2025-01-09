Казанские школьники готовятся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В музее «Боевой славы» общеобразовательной школе №38 Ново-Савиновского района состоялось мероприятие «Памяти вашей будем достойны!», посвященное грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Встреча была организована педагогом-наставником с полувековым стажем Зоей Николаевной Зябловой совместно с педагогами Центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор».

- Очень важно, чтоб учащиеся сами принимали активное участие в создании музеев в школах. Единство и творчество детей начинается со школьной скамьи, – рассказала Зоя Николаевна.

Учащиеся школ района отвечали на исторические вопросы, исполняли патриотические песни, читали стихи. Знатоки основ музейного дела под руководством своих педагогов соревновались в различных викторинах.

- Вам сохранять и приумножать то, что деды и отцы отстояли и завоевали! – подчеркнул член жюри конкурса, председатель татарстанской ассоциации «Клуб воинской славы» Михаил Черепанов.

Равиля Мубаракшина