Казанские школьники знакомятся с профессиями будущего на производственных экскурсиях

Более 300 казанских школьников этим летом получили уникальную возможность заглянуть в мир современных профессий. В рамках проекта «Выбираю будущее» дети, отдыхающие в городских лагерях, посетили ведущие предприятия легкой промышленности и технологические площадки.

Ребята побывали на Даниловской мануфактуре и фабрике Peppy Woolton, где увидели, как создаются чулочно-носочные изделия. В компании Natural Advance им показали процесс производства профессиональной спортивной одежды, а на заводе «Элекон» — как делают высокотехнологичные разъемы для авиакосмической отрасли.

Особый интерес вызвал Технопарк «Искра-Волга», где школьники смогли почувствовать себя инженерами: собрали мини-зарядную станцию для электромобилей и познакомились с производством современного электрооборудования.

«Эти экскурсии помогают детям не только интересно провести каникулы, но и задуматься о будущей карьере, — отмечает Нина Шимина, директор ГБУ РЦ «ЛЕТО». — Мы благодарны предприятиям за возможность показать ребятам реальное производство».

Проект реализуется благодаря конкурсу социальных инициатив «Энергия добра» от ПАО «Татнефть». Всего до конца года планируется провести 60 таких экскурсий для 1500 школьников. Осенью ребят ждут новые интересные предприятия Татарстана.

Как отмечают организаторы, такой интерактивный формат профориентации действительно работает — когда дети могут не просто услышать о профессиях, но и попробовать что-то сделать своими руками, это часто становится решающим моментом в выборе будущего пути.