Казанские ученые разработали экологичный метод очистки песка от нефтепродуктов

Ученые Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) представили инновационный метод очистки песка от загрязнений нефтепродуктами. Разработанная технология уже успешно протестирована в лабораторных условиях и может быть применена для восстановления пляжей Черноморского побережья, в частности в Анапе, сообщил ГТРК «Татарстан».

В основе метода лежит использование диспергентов — поверхностно-активных веществ растительного происхождения. В лаборатории ученые продемонстрировали, как загрязненный нефтепродуктами песок превращается в чистый материал. Для этого в смесь песка, мазута и воды добавляется диспергент, после чего состав тщательно перемешивается.

«Мы видим результат эксперимента: смесь из мазута и песка переработана, и на выходе получается идеально чистый песок», — пояснил один из участников исследования.

Очищенный песок может быть возвращен на пляж или использован в строительстве. При этом отделившиеся нефтепродукты легко утилизируются, а сам диспергент абсолютно безопасен для окружающей среды.

«Диспергенты, которые мы используем, состоят из поверхностно-активных веществ растительного происхождения. Они не наносят вреда морским организмам и экосистеме», — отметил доцент кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ-КХТИ Дмитрий Куряшов.

Новая технология отличается простотой и экономичностью. Все компоненты для очистки производятся в России, что делает метод доступным для широкого применения. Уже сейчас проектом заинтересовались крупные нефтяные компании, производители и транспортные организации.

«К нам обращаются как производители нефти, так и компании, занимающиеся ее транспортировкой. Многие заинтересованы в производстве отечественных диспергентов», — рассказала директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ-КХТИ Наталья Башкирцева.

Технология также привлекла внимание волонтеров. Студенты КНИТУ-КХТИ неоднократно выезжали на Черноморское побережье для помощи в ликвидации последствий разливов нефтепродуктов.

«Это очень важная и актуальная задача. Нам необходимо автоматизировать процесс очистки песка, чтобы сделать его еще более эффективным», — поделился студент КНИТУ-КХТИ Александр Пайгачкин.

В настоящее время ученые продолжают исследования, работая над методами очистки поверхности воды от нефтяной пленки. Разработки казанских специалистов открывают новые возможности для защиты окружающей среды и восстановления экосистем после техногенных катастроф.