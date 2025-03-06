Казанские ученые разработали экологичный метод очистки песка от нефтепродуктов

news_top_970_100
Город
6 марта 2025  11:04

Ученые Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) представили инновационный метод очистки песка от загрязнений нефтепродуктами. Разработанная технология уже успешно протестирована в лабораторных условиях и может быть применена для восстановления пляжей Черноморского побережья, в частности в Анапе, сообщил ГТРК «Татарстан».

В основе метода лежит использование диспергентов — поверхностно-активных веществ растительного происхождения. В лаборатории ученые продемонстрировали, как загрязненный нефтепродуктами песок превращается в чистый материал. Для этого в смесь песка, мазута и воды добавляется диспергент, после чего состав тщательно перемешивается.  

«Мы видим результат эксперимента: смесь из мазута и песка переработана, и на выходе получается идеально чистый песок», — пояснил один из участников исследования.  

Очищенный песок может быть возвращен на пляж или использован в строительстве. При этом отделившиеся нефтепродукты легко утилизируются, а сам диспергент абсолютно безопасен для окружающей среды.  

«Диспергенты, которые мы используем, состоят из поверхностно-активных веществ растительного происхождения. Они не наносят вреда морским организмам и экосистеме», — отметил доцент кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ-КХТИ Дмитрий Куряшов.  

Новая технология отличается простотой и экономичностью. Все компоненты для очистки производятся в России, что делает метод доступным для широкого применения. Уже сейчас проектом заинтересовались крупные нефтяные компании, производители и транспортные организации.  

«К нам обращаются как производители нефти, так и компании, занимающиеся ее транспортировкой. Многие заинтересованы в производстве отечественных диспергентов», — рассказала директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ-КХТИ Наталья Башкирцева.  

Технология также привлекла внимание волонтеров. Студенты КНИТУ-КХТИ неоднократно выезжали на Черноморское побережье для помощи в ликвидации последствий разливов нефтепродуктов.  

«Это очень важная и актуальная задача. Нам необходимо автоматизировать процесс очистки песка, чтобы сделать его еще более эффективным», — поделился студент КНИТУ-КХТИ Александр Пайгачкин.  

В настоящее время ученые продолжают исследования, работая над методами очистки поверхности воды от нефтяной пленки. Разработки казанских специалистов открывают новые возможности для защиты окружающей среды и восстановления экосистем после техногенных катастроф.

news_right_column_240_400
Новости
Казанские «железные» юбиляры отметили 65 лет вместе и поделились секретами счастья с молодежью
Владимир Путин отметил снижение уровня аварийности на дорогах страны
«С высоты седла мир кажется намного шире и безграничнее»
«С высоты седла мир кажется намного шире и безграничнее»
Казанские ученые разработали экологичный метод очистки песка от нефтепродуктов
В ГЖИ раскрыли антирейтинг организаций, использующих спецсчета для накопления средств на капремонт
Многодетная мама Наталья Бурмагина: Скучаю по тому времени, когда дети были маленькими
Многодетная мама Наталья Бурмагина: Скучаю по тому времени, когда дети были маленькими
В магазинах районных потребсообществ Татарстана внедрят систему скидок
В поселке Октябрьский началось строительство нового детского сада на 260 мест