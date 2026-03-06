Казанские врачи впервые в России вернули зрение пациенту после отравления метанолом

6 марта 2026  15:31

В Городской клинической больнице №7 Казани зафиксирован случай восстановления зрения у пациента с тяжёлой формой отравления метанолом. Подобный исход ранее не был описан в российской медицинской практике.

Пациент поступил в отделение острых отравлений на третьи сутки после употребления алкогольного напитка в Индонезии. К тому моменту у него наблюдалась потеря зрения на правый глаз и его снижение на левый. Химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови.

Несмотря на неблагоприятный прогноз, связанный с необратимым поражением зрительного нерва, была начата интенсивная терапия, включавшая антидотную, дезинтоксикационную, гормональную терапию и гемодиализ. Дополнительно проводились инъекции в область орбит.

К десятому дню лечения зрение восстановилось почти полностью, инвалидность предотвращена. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

