Каток на Московском рынке в Казани завершает первый сезон - площадку закроют 9 марта

Город
6 марта 2026  18:32

Ледовое пространство открылось в конце прошлого года, официальный старт с участием хоккеистов «Ак Барса» дали 25 февраля. За зиму каток успел стать популярным городским местом: здесь катались после работы, назначали свидания, делали предложения, а кто-то впервые вставал на коньки.

В последний день работы, 9 марта, лёд превратят в арт-объект. По примеру традиции КХЛ его закрасят, создав «цветочную поляну». В создании рисунка примет участие художник Тимур Микульшин. Присоединиться к процессу смогут все желающие.

Покататься на коньках можно будет до 16:00, сообщает телеграм-канал Московского рынка.

