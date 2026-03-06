Госзакупки в Татарстане в 2025 году превысили 301 млрд рублей, экономия бюджета составила 6 млрд

Общий объём опубликованных извещений в рамках контрактной системы достиг 31 млрд рублей, а общая сумма заключённых сделок превысила 301 млрд. Благодаря конкурентным процедурам удалось сэкономить около 6 млрд бюджетных средств, сообщил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Всего в прошлом году республика заключила около 77 тысяч контрактов. Почти 60% из них пришлись на субъекты малого и среднего предпринимательства — это более 44 тысяч договоров на сумму свыше 59 млрд рублей.

Особую роль малый бизнес играет в централизованных закупках, которые проводит Госкомитет. В 2025 году таких процедур было 814 на сумму более 8 млрд рублей, из них около 70% заключили с малыми предприятиями. Чаще всего у них закупают компьютерную и офисную технику, бумагу и транспортные средства.

Зиатдинов отметил, что изменения 2026 года нацелены на упрощение доступа предпринимателей к госзаказу и повышение прозрачности процедур.