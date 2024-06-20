Казанские вузы оказались в мировом топе-100

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Город
20 июня 2024  13:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Три казанских вуза подтвердили свой высокий статус, попав в сотню лучших университетов России по версии авторитетного агентства RAEX.

Лидером среди университетов Татарстана остается Казанский (Приволжский) федеральный университет, который второй год подряд занимает 20 строчку рейтинга. Эксперты особенно отмечают высокий уровень научно-исследовательской деятельности вуза – по этому показателю КФУ вошел в топ-15 лучших в стране.

Казанский государственный медицинский университет также вошел в топ-50, однако потерял несколько позиций по сравнению с прошлым годом и занял 44 место.

Казанский национальный исследовательский технологический университет демонстрирует завидную стабильность, второй год подряд удерживая 74 место в рейтинге.

Первые строчки рейтинга RAEX, как и прежде, занимают столичные вузы: МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана и МФТИ.

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