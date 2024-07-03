Казанский эксперимент с бескондукторной оплатой провалился, убытки выросли втрое

Эксперимент с бескондукторной оплатой проезда в автобусах Казани оказался неудачным, сообщил директор МУП «ПАТП №2» Альберт Мухаметшин на пресс-конференции «Татар-информа».

По его словам, заметно выросло количество пассажиров, не оплачивающих проезд. Так, как минимум 30% ездят «зайцами».

В качестве примера Мухаметшин привел опыт маршрута №34, который курсирует от РКБ до Дербышек. На нем была установлена бескондукторная система оплаты, однако убытки предприятия увеличились в три раза.

Внедрение бескондукторной системы оплаты в общественном транспорте требует дополнительных механизмов контроля и стимулирования оплаты проезда пассажирами. Пока даже ревизорские проверки не дают результата.