Казанский эксперимент с бескондукторной оплатой провалился, убытки выросли втрое

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Город
3 июля 2024  14:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Эксперимент с бескондукторной оплатой проезда в автобусах Казани оказался неудачным, сообщил директор МУП «ПАТП №2» Альберт Мухаметшин на пресс-конференции «Татар-информа».

По его словам, заметно выросло количество пассажиров, не оплачивающих проезд. Так, как минимум 30% ездят «зайцами».

В качестве примера Мухаметшин привел опыт маршрута №34, который курсирует от РКБ до Дербышек. На нем была установлена бескондукторная система оплаты, однако убытки предприятия увеличились в три раза.

Внедрение бескондукторной системы оплаты в общественном транспорте требует дополнительных механизмов контроля и стимулирования оплаты проезда пассажирами. Пока даже ревизорские проверки не дают результата.

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