Казанский ФК «Сокол» снялся с чемпионата Второй лиги

Казанский «Сокол» в клубных социальных сетях официально объявил об отказе от дальнейшего участия в Группе 4 Дивизиона Б Второй лиги. Своё решение клуб объяснил финансовыми сложностями. Также «Сокол» отказался от участия в Кубке России сезона 2025/25. Соперник казанцев по 1/256 финала, «Фанком», автоматически вышел в 1/128 Пути регионов, где встретится с кировским «Динамо».

По итогам первого круга чемпионата «Сокол» шёл на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 7 очков в 13 играх. Казанский клуб имел худшее нападение в группе, забив всего восемь мячей.