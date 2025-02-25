Казанский ГосНИИХП попал под санкции Великобритании в рамках расширенного пакета

news_top_970_100
Россия/Мир
25 февраля 2025  10:38

Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» (ФКП ГосНИИХП) из Казани, ведущий российский разработчик в области химии и технологии целлюлозы, порохов и сгорающих гильз, включен в санкционный список Великобритании. Информация об этом появилась на сайте Министерства иностранных дел королевства. Институт, основанный в 1941 году, стал одной из 107 новых позиций, добавленных в черный список.

В расширенный санкционный перечень также вошли авиакомпания S7 Airlines, группа компаний «Русская энергия», автомобильная группа «Авилон», 40 танкеров и ряд иностранных фирм. Кроме того, санкции коснулись ряда физических лиц, включая генерального директора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину, заместителя главы ЦИК РФ Николая Булаева, заместителя главы МЧС РФ Дениса Попова и бизнесмена Романа Троценко.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский ГосНИИХП попал под санкции Великобритании в рамках расширенного пакета
Временные ограничения движения в Казани вызвали серьезные заторы
М-12 «Восток»: Хуснуллин оценил ход строительства трассы до Екатеринбурга
В Челнах состоялась торжественная церемония запуска сетевого газа в частные дома
Антон Алиханов посетит Татарстан для обсуждения развития промышленности и автокомпонентов
Центр Казани перекрыли для съемок фильма «Айда»
Курсы доллара и евро на 25 февраля
Как правильно есть блины на Масленицу: советы диетолога