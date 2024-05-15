Казанский Кремль окрасится в цвета светового шоу об истории Татарстана

В эти выходные – с вечера пятницы, 17 мая, по воскресенье, 19 мая – казанцы и гости города будут наблюдать за световым шоу. Художники отразили исторические события, культурное и историческое наследие Татарстана, а звукорежиссеры подобрали музыкальное сопровождение.

Шоу приурочено к проведению форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Проекция растянется от Спасской до Тайницкой башни Казанского Кремля в 20:00. Продлится шоу около четырех часов.

Ранее мы писали, что сегодня в Свияжске представят коллекцию старинных шамаилей.