Казанский Кремль окрасится в цвета светового шоу об истории Татарстана

news_top_970_100
Город
15 мая 2024  09:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В эти выходные – с вечера пятницы, 17 мая, по воскресенье, 19 мая – казанцы и гости города будут наблюдать за световым шоу. Художники отразили исторические события, культурное и историческое наследие Татарстана, а звукорежиссеры подобрали музыкальное сопровождение.

Шоу приурочено к проведению форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Проекция растянется от Спасской до Тайницкой башни Казанского Кремля в 20:00. Продлится шоу около четырех часов.

Ранее мы писали, что сегодня в Свияжске представят коллекцию старинных шамаилей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Сухопутный зерновой хаб появится в Республике Татарстан
Глава российского МИДа поприветствовал участников форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани
Несырьевой экспорт Татарстан к 2030 году увеличит на 70%
Список министров правительства в России обновился по указу Владимира Путина
Дипломаты из 20 стран ОИС встретились с Рустамом Миннихановым
Казанская консерватория на улице Пушкина будет признана объектом культурного наследия
Ограничения на работу аэропортов в Татарстане сняты – в Минобороны подтвердили атаку БПЛА
«Может быть, когда-нибудь и самолет моего мужа найдете?»