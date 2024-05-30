С 1 июня казанский метрополитен изменит график движения поездов в утренние и вечерние часы пик. В эти периоды на линию выйдут десять электросоставов.

«С учётом пассажиропотока уже со следующего понедельника в утренние и в вечерние часы-пик на линии будут курсировать - 10 электросоставов с интервалом - 5 мин 33 сек», – написали в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, что с февраля в часы пик на линию ежедневно выходил одиннадцатый поезд с интервалом в 5 минут для повышения провозной способности и разгрузки платформ. Таким образом удается решить вопрос с перегруженностью платформы в часы наибольшего пассажиропотока. За год он вырос на 20%.

Ранее, в «Метроэлектротранс» заявили, что по данным дефектовки, поезда метро имеют серьезный износ колесных пар. Раис Татарстана Рустам Минниханов помог закупить элементы – в общем количестве 80 штук.