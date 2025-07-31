Казанский «Рубин» стартовал в Кубке России с уверенной победы

В матче первого тура группового этапа Кубка России команда Рашида Рахимова одержала уверенную победу над «Оренбургом» со счетом 2:0. Эта победа позволила казанскому клубу продлить свою беспроигрышную серию в новом сезоне до трех матчей.

На 30-й минуте встречи албанский нападающий Мирлинд Даку открыл счет с пенальти, а в компенсированное время Олег Иванов удвоил преимущество хозяев после подачи углового. Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин надежно защищал ворота, оставив их «сухими».

Особый драматизм матчу придал отмененный гол Дардана Шабанхаджая на 82-й минуте из-за положения «вне игры».

В следующем туре Кубка России, который состоится 12 августа, «Рубину» предстоит сложный выездной матч против петербургского «Зенита». Напомним, что действующим обладателем престижного трофея является московский ЦСКА, в этом сезоне защищающий свой титул.