Казанский школьник завоевал золото на олимпиаде по кибербезопасности

Одиннадцатиклассник Международной школы Казани Ильдар Хужиахметов завоевал золотую медаль на дебютной Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) в Сингапуре. В составе российской сборной, занявшей второе место в общем зачете, он показал блестящий результат в индивидуальном первенстве.

Соревнования собрали 128 юных талантов из 25 стран, включая Японию, Израиль, Канаду и европейские государства. В течение двух дней участники решали сложнейшие задачи по криптографии, анализу уязвимостей и реверс-инжинирингу.

Хужиахметов уже имеет впечатляющий послужной список: абсолютное первенство на Всероссийской олимпиаде по информационной безопасности, победы в Innopolis Open и Национальной технологической олимпиаде. Его подготовкой занимались эксперты «Лаборатории Касперского» и Центрального университета.

«Успех нашего земляка подтверждает высокий уровень подготовки IT-специалистов в Татарстане», — отметили в Минобрнауки республики.

Следующая олимпиада ICO состоится в 2026 году в Сиднее. Российская сборная, завоевавшая в Сингапуре 8 медалей, уже начала подготовку к новым соревнованиям.