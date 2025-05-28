Казанский УНИКС в шаге от бронзы Единой лиги ВТБ

В напряженном матче на домашней арене баскетболисты казанского УНИКСа одержали вторую победу над «Локомотивом-Кубань» в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Со счетом 88:86 команда Велимира Перасовича сделала важный шаг к завоеванию бронзовых медалей.

Особенно ярко проявил себя ДеВон Акун-Перселл, набравший 23 очка против своей бывшей команды. Казанцы доминировали во второй половине игры, хотя финальные секунды сохраняли интригу – разрыв сократился до минимального одного очка за 2,2 секунды до конца матча.

Со стороны краснодарцев лучшим стал Патрик Миллер с 21 очком. Однако его усилий оказалось недостаточно для победы.

Казанский клуб ведет в серии 2-0. Следующая игра состоится 31 мая в 15:00 по московскому времени.