Казанский УНИКС в шаге от бронзы Единой лиги ВТБ

news_top_970_100
Спорт
28 мая 2025  22:51

В напряженном матче на домашней арене баскетболисты казанского УНИКСа одержали вторую победу над «Локомотивом-Кубань» в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Со счетом 88:86 команда Велимира Перасовича сделала важный шаг к завоеванию бронзовых медалей.

Особенно ярко проявил себя ДеВон Акун-Перселл, набравший 23 очка против своей бывшей команды. Казанцы доминировали во второй половине игры, хотя финальные секунды сохраняли интригу – разрыв сократился до минимального одного очка за 2,2 секунды до конца матча.

Со стороны краснодарцев лучшим стал Патрик Миллер с 21 очком. Однако его усилий оказалось недостаточно для победы. 

Казанский клуб ведет в серии 2-0. Следующая игра состоится 31 мая в 15:00 по московскому времени.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский УНИКС в шаге от бронзы Единой лиги ВТБ
В Казани презентовали новые книги, посвященные истории ВОВ
В Татарстане выпустили на волю восемь птенцов редкого сокола-балобана
В Москве приговорили экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова к 22 годам лишения свободы
Роспотребнадзор Татарстана за 2024 год наложил штрафов на 14,22 млн рублей
Константин Абаев стал игроком «Зенита»
«Рубин» сообщил о продлении контракта с полузащитником Ивановым до 2026 года
Опубликован список домов, попадающих под отключение горячей воды в июне