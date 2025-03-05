Казанский вертолетный завод накопил долги перед поставщиками на 27 млн рублей

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Город
5 марта 2025  12:51

В Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану поступили жалобы от двух компаний — «Инжиниринговой компании «И.Д.И.» и торгово-промышленной компании «Адиас». По их данным, Казанский вертолетный завод задерживает оплату за поставленную продукцию уже несколько месяцев. Общая сумма задолженности перед поставщиками составляет 27 млн рублей.  

Из этой суммы 12,7 млн рублей завод должен «Инжиниринговой компании «И.Д.И.», а 14,8 млн рублей — торгово-промышленной компании «Адиас».  

УФАС Татарстана провела проверку и выявила нарушения со стороны завода. В результате антимонопольная служба наложила на предприятие штраф в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, руководителю завода было вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших возникновению правонарушения, сообщает ИА «Татар-информ».

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