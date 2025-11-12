Казанский Водоканал извлек из канализации 2,7 тыс. кубометров мусора за 9 месяцев

12 ноября 2025  16:52

Сотрудники МУП «Водоканал» Казани ежедневно извлекают из канализационной системы порядка 9 тонн посторонних предметов. С начала 2025 года объем извлеченного мусора достиг 2684 кубометров, что потребовало проведения более 12,8 тысячи аварийных операций по устранению засоров.

По словам начальника Управления канализационного хозяйства Марата Сибгатуллина, в городе ежесуточно фиксируется от 40 до 50 засоров. Наиболее проблемными являются средства личной гигиены, влажные салфетки и пищевые отходы, которые образуют плотные пробки в трубах. В результате попадания твердых предметов вышли из строя 38 насосных агрегатов, а суммарный ущерб предприятию исчисляется миллионами рублей.

Специалисты отмечают, что на ликвидацию последствий неправильной утилизации отходов ежегодно направляются десятки миллионов рублей, которые могли бы быть инвестированы в развитие городской инфраструктуры. Особую озабоченность вызывают неподдающиеся разложению материалы, создающие наиболее серьезные засоры.

