MAX в Татарстане: полтора миллиона пользователей, 500 услуг в телефоне и планы на будущее

Сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр цифрового развития Илья Начвин рассказал о том, как развивается национальный мессенджер MAX в республике. Цифры впечатляют: всего за полгода аудитория выросла в десять раз.

От ста пятидесяти тысяч до полутора миллионов

В сентябре прошлого года, когда в Татарстане только начинали активную работу с мессенджером, им пользовались около 150 тысяч человек. Сегодня эта цифра достигла полутора миллионов. При этом общая интернет-аудитория в республике составляет почти 3 миллиона человек. Так что потенциал для роста еще есть, и власти рассчитывают постепенно приблизиться к этой цифре.

Дорожная карта на 10 отраслей

В Татарстане принята комплексная межведомственная дорожная карта, которая охватывает 10 ключевых направлений: государственное управление, образование, здравоохранение, социальная защита, культура, коммунальное и городское хозяйство, бизнес, туризм, финансы и медиа. В рамках этой работы уже реализуется 36 проектов, и их количество постоянно растет. Дорожная карта обновляется каждый квартал – скоро выйдет уже третья версия.

Что уже работает в MAX

Сегодня жители республики могут пользоваться самыми востребованными сервисами прямо в мессенджере. В MAX уже доступны:

• оплата услуг связи

• оплата штрафов ГАИ

• оплата детского сада

• образовательные карты

Всего в республике насчитывается около 500 различных услуг, из которых чуть больше 50 — самые популярные. Для понимания масштаба: жители Татарстана совершают 350 миллионов транзакций в год. Это и передача показаний счетчиков, и оплата штрафов, и пополнение мобильной связи.

Например, с начала года возможностью оформить листок нетрудоспособности без визита в поликлинику воспользовались уже 590 человек, сообщил замминистра здравоохранения РТ Андрей Ефремов. Всего через сервис проведено 2,5 тысячи телемедицинских консультаций, а количество записей на приём достигло 15 602.

Как пояснил Ефремов, если раньше после болезни нужно было лично идти в больницу за бумажным документом, то теперь процесс стал удобнее и быстрее.

Отмечается, что развитие цифровых сервисов в сфере здравоохранения соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

МФЦ в телефоне

В любом отделении МФЦ теперь можно увидеть таблички с QR-кодами. Отсканировав их, легко скачать и установить MAX, а также подписаться на официальный канал МФЦ. Если возникают сложности, сотрудники всегда помогут.

В самом канале МФЦ можно предварительно записаться на прием, посмотреть режим работы и получить уведомление о готовности документов.

Важный прорыв – госуслуги с мобильного

Раньше подать заявление на госуслуги можно было только с компьютера. Теперь это ограничение снято. В MAX впервые появилась возможность отправлять заявления прямо с телефона. Сегодня доступны 319 различных госуслуг. Можно ехать в метро и за пару минут отправить заявление – все с одного устройства.