В РТ в мессенджере MAX появится оплата парковок и трасс

До конца сентября в MAX планируют добавить оплату казанских парковок и платных дорог. Речь идет о платной трассе М-12, а также о региональных дорогах – Вознесенском тракте и трассе Алексеевск – Альметьевск.

Об этом рассказал на брифинге в Кабмине РТ министр цифрового развития Илья Начвин.

Сейчас эти услуги доступны через сторонние сервисы. Например, ежемесячно казанцы совершают более 500 тысяч операций по оплате парковок. Появление такой возможности прямо в мессенджере сделает процесс проще и быстрее – все будет в одном месте.

Таким образом, MAX постепенно превращается из просто средства общения в многофункциональную платформу для решения повседневных задач. И судя по темпам роста популярности, жители республики такой подход оценили.

