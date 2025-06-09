Казанский вокзал оснастили современными терминалами для покупки билетов

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Город
9 июня 2025  16:24

На железнодорожном вокзале Казани появились семь новых терминалов для самостоятельной покупки билетов на поезда дальнего следования. Устройства работают на отечественном программном обеспечении и установлены в зоне касс дальнего следования.

Новые терминалы отличаются улучшенным пользовательским интерфейсом и оснащены дополнительным экраном, обращенным к пассажиру. Эта технологическая особенность позволяет покупателям в режиме реального времени видеть схему вагона с доступными местами, что значительно упрощает выбор оптимального варианта.

Как сообщили в Министерстве транспорта Татарстана, аналогичные терминалы уже успешно работают на 40 крупнейших вокзалах страны, включая транспортные узлы Москвы и Санкт-Петербурга. Внедрение современных систем самообслуживания является частью программы цифровизации железнодорожных перевозок.

Особенностью новых устройств стала повышенная скорость обработки запросов и интуитивно понятный интерфейс, что особенно важно для пассажиров старшего возраста. В пресс-службе РЖД отметили, что использование отечественного программного обеспечения обеспечивает безопасность персональных данных и стабильную работу системы.

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Казанский вокзал оснастили современными терминалами для покупки билетов
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