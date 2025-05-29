Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн рублей за экоущерб

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Республика
29 мая 2025  15:45
Автор:
Владислав Косолапкин

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск Росприроднадзора к АО «Казанский жировой комбинат» о возмещении ущерба в размере 2,9 миллиона рублей. 

В ноябре 2023 года сотрудники Волжско-Камского управления Росприроднадзора провели выездное обследование и обнаружили загрязнение почвы сточными водами, вызванное прорывом трубопровода комбината. Ущерб, причиненный экологии, был оценен в 2,9 миллиона рублей.

Предприятие не выполнило требование Росприроднадзора о добровольном возмещении ущерба, что и стало причиной обращения в суд. Суд удовлетворил иск полностью. 

Если комбинат не погасит задолженность в установленные сроки, материалы дела будут направлены в соответствующие органы для принудительного взыскания.

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