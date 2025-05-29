Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн рублей за экоущерб

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск Росприроднадзора к АО «Казанский жировой комбинат» о возмещении ущерба в размере 2,9 миллиона рублей.

В ноябре 2023 года сотрудники Волжско-Камского управления Росприроднадзора провели выездное обследование и обнаружили загрязнение почвы сточными водами, вызванное прорывом трубопровода комбината. Ущерб, причиненный экологии, был оценен в 2,9 миллиона рублей.

Предприятие не выполнило требование Росприроднадзора о добровольном возмещении ущерба, что и стало причиной обращения в суд. Суд удовлетворил иск полностью.

Если комбинат не погасит задолженность в установленные сроки, материалы дела будут направлены в соответствующие органы для принудительного взыскания.