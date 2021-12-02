 В казанское кафе, отменившее проверку QR-кодов, пришли полиция и Роспотребнадзор
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В казанское кафе, отменившее проверку QR-кодов, пришли полиция и Роспотребнадзор

В Инстаграме кафе ранее сообщили, что решили пускать всех посетителей, не требуя QR-кода о вакцинации

Город
2 декабря 2021  18:04

В казанское кафе Madame Pavlova, которое решило впускать посетителей без QR-кодов, с проверкой пришел Роспотребнадзор. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте точки общепита. 

«К кому только что пришла проверка, тот мы», – сообщают основательницы кафе в «сторис». 

В «сторис» также выложено видео, где видно, что в кафе работают сотрудники Роспотребнадзора, а также полиция. 

Там же выложена и переписка с одной из пользовательниц, которая отметила под постом об «отмене» QR-кодов аккаунты Роспотребнадзора. «Это вы на нас настучали, что ли?» – задали вопрос пользовательнице.  

Ранее также в Инстаграм девушки сообщили, что решили пускать в кафе всех посетителей, не требуя QR-кода о вакцинации. Там же кафе объявили «территорией конституционных прав», На каждый столик кафе персонал положил Конституцию. «Пока ждете заказ, изучаете свои права. Идеально», — сказано в сторис кафе.

Девушки объясняли в сторис, что сподвигла на это решение не экономическая ситуация, так как кафе, по их словам, остается «на плаву», а то, что «ситуация достала». 

«Мы не в коем случае не хотим быть антиваксерами или ваксерами. мы сохраняем нейтралитет как Швейцария»,  рассказывали девушки также в «сторис» Инстаграм-аккаунта заведения.  

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