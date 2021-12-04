 Полицейские составили протокол на казанское кафе, которое пускало посетителей без QR-кода
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Полицейские составили протокол на казанское кафе, которое пускало посетителей без QR-кода

Владельцам кафе грозит суд.

Истории
4 декабря 2021  11:17
Автор:
Эдуард Салихов

Полицейские составили протокол об административном правонарушении на владельца казанского кафе, которое объявило себя «территорией конституционных прав» и пускало посетителей без QR-кода о вакцинации. Об этом «КВ» сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

«За нарушение антиковидных мер и несоблюдения постановления кабинета министров Республики Татарстан в отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный материал по ч.1 ст. 20.6 прим 1 КоАП РФ», — сказал Сагдиев. 

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что в кафе Madame Pavlova, которое объявило себя «территорией конституционных прав» и пускало посетителей без QR-кодов, пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Подробнее, что происходит в заведении, объявившем бойкот антиковидным ограничениям, и что грозит его владельцам — читайте в нашем материале.

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