Полицейские составили протокол на казанское кафе, которое пускало посетителей без QR-кода

Полицейские составили протокол об административном правонарушении на владельца казанского кафе, которое объявило себя «территорией конституционных прав» и пускало посетителей без QR-кода о вакцинации. Об этом «КВ» сообщил начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

«За нарушение антиковидных мер и несоблюдения постановления кабинета министров Республики Татарстан в отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный материал по ч.1 ст. 20.6 прим 1 КоАП РФ», — сказал Сагдиев.

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что в кафе Madame Pavlova, которое объявило себя «территорией конституционных прав» и пускало посетителей без QR-кодов, пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Подробнее, что происходит в заведении, объявившем бойкот антиковидным ограничениям, и что грозит его владельцам — читайте в нашем материале.