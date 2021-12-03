«Надеемся, не закроют»: хозяйку казанского кафе, принимавшего посетителей без QR-кодов, ждет суд

Казанское кафе Madame Pavlova объявило бойкот QR-кодам. В своем Instagram-аккаунте они сообщили, что решили пускать посетителей без проверки кодов о вакцинации или перенесенной болезни.

Общепит назвал себя «территорией конституционных прав». На каждый столик кафе персонал положил Конституцию: «Пока ждете заказ, изучаете свои права. Идеально», — написали в сторис кафе.

Многие антиваксеры и протестующие против кодов в комментариях поддержали владельцев кафе, в том числе и из других городов. «Даже готов из другого города приехать», — писали в комментариях. Но были и пользователи, призывающие одуматься и не подвергать опасности гостей, а также те, кто отмечал в комментариях аккаунт Роспотребнадзора РТ с просьбой обратить внимание на нарушителей антиковидных ограничений и принять меры.

Сегордня, на второй день после объявления войны республиканским антиковидным ограничениям, корреспондент «КВ» посетила кафе. Что происходит в заведении – читайте в материале.

«Мы как Швейцария»

Сегодня в кондитерскую пришли не только посетители — в зале были журналисты и полиция. Это уже второй день проверок, а в заведении на улице Серова уже успел побывать Роспотребнадзор.

Владельцы заведения заявляли, что никого не агитируют против вакцинации. «Мы только за свободу выбора, мы только за права человека. Нельзя ограничивать тех, кто не делает вакцины», – говорили женщины.

Они рассказывают, что с 11 октября кафе работало в закрытом режиме. В Инстаграме кондитерской было опубликовано объявление, в котором владельцы сообщили, что выдают напитки и десерты только навынос, так как «не хотят делить людей на привитых и непривитых».

«Мы сохраняем нейтралитет как Швейцария», – рассказывали девушки также в «сторис» Инстаграм-аккаунта заведения.

Девушки объясняли в сторис, что сподвигла на это решение не экономическая причина, так как кафе, по их словам, остается «на плаву», а то, что «ситуация достала».



«Нам такую рекламу сделали»

В «Мадам Павлове» сегодня был большой приток посетителей. В кафе работают два зала для гостей, и все места были заняты. Люди, словно забыв о пандемии, необходимости держать дистанцию и случаях заражения, выстраивались в очередь, чтобы занять столик.

«Мы живем на другом конце города, но приехали поддержать. Видели шум в интернете, переживали за владельцев», — рассказали гости кафе.

«Нам СМИ такую рекламу хорошую сделали, просто зарываемся от работы», — комментирует владелица кафе Раиля. По ее словам, когда они сообщали о своем решении в Инстаграме, не ожидали такого потока гостей. На вопрос о безопасности в кафе отвечают, что закон не должен принуждать граждан к вакцинации. О том, что эта мера направлена на спасение жизней в сложившейся острой эпидситуации, тут, конечно, не задумываются.

«Это личное дело каждого. Кто хочет – делает, кто не хочет – не делает. OR-коды никакого отношению к здоровью не имеют, это не спасение от болезни», — рассказали невакцинированные посетители.

Владельцы кафе, по-видимому, решили также как-то объяснить свое решение с юридической стороны. Так как с самого утра в заведении дежурил юрист-правовед. «Я интервью никаких никому не даю. Это незаконно, нужно спрашивать, перед тем как снимать. Вы нарушаете мои права, я правовед», — говорил он тележурналистам. Отметим, что за двадцать минут до приезда СМИ правовед говорил, что он простой посетитель.

«Проблем не должно быть»

На столе, за которым сидел правовед, лежала стопка правовых документов. Гражданский и уголовный кодексы, о защите прав потребителей и персональных данных. «Держите, полистайте книжку, почитайте. Тут все по закону», — правовед протянул СМИ юридическую книгу.

«Надеемся, что кафе не закроют. Если будут суды, будем бороться», — говорит юрист корреспонденту «КВ». Он добавил, что заведение, принимающее гостей без кодов, не нарушает действующего законодательства, а значит, проблем у владельцев не должно быть.

«Никаких правил, никаких обязанностей, чтобы не пускать людей в кафе нет», — уверен правовед.

Но проблемы все-таки будут

В три часа дня полиция прервала трапезу посетителей кафе. Отдел полиции «Зареченский» вновь составил протокол на «Мадам Павлову».

«Мы отвезем в суд материалы, они нарушили требование — нельзя пускать в кафе граждан без OR-кодов», — говорит полицейский. Он добавил, что руководство кондитерской нарушило статью 20.6 административного кодекса РФ — невыполнение норм при чрезвычайных ситуациях. Штраф за невыполнение требований до 150 тысяч рублей для ИП, для юридических лиц – до полумиллиона рублей.

«Сегодня мы составили один протокол, за вчерашний день. Сейчас хозяйки ИП нет месте. Хотели спросить у администратора, но кто она такая? У нее даже документов нет», — рассказал он.

Полицейский отметил, что руководство кафе защищает свои действия Конституцией, где есть право на свободное перемещение. «Владельцы этой кондитерской считают, что требование о QR-кодах — подзаконный акт», — объясняет сотрудник МВД.

Мужчина добавил, что если заведение будет продолжать пускать людей без кода, то их штраф будет увеличиваться, так как будет написано несколько протоколов. «Мы на проверках находим очень много нарушений санитарных норм. Ничто не остается безнаказанным, все нарушения, которые мы обнаруживаем, пресекаются», — заключил полицейский.

Владельцу кафе предстоит судебное заседание. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев. В ближайшее время туда поступят материалы и будет выносится решение о наказании.