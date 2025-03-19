Казанское метро получит станции закрытого типа не раньше 2027 года

На второй линии Казанского метрополитена планируется строительство станций закрытого типа, оснащенных автоматическими платформенными дверями. Это решение направлено на повышение безопасности пассажиров, предотвращение случайных падений на рельсы и улучшение комфорта. Однако, как отмечают проектировщики, реализация таких станций потребует более сложных инженерных решений и изменений в дизайне.

Станции закрытого типа появятся не раньше 2027 года. При этом рассматривается возможность модернизации первой линии метро с установкой аналогичных дверей, но только при условии выделения дополнительного финансирования.

Что касается внедрения беспилотных поездов, то в Казани такие технологии пока не планируются. Эксперты объясняют это высокой стоимостью реализации и потенциальными рисками, связанными с безопасностью.

Развитие метрополитена остается одним из приоритетов транспортной инфраструктуры Казани. Власти города и республики продолжают работать над улучшением качества услуг для пассажиров, включая повышение безопасности и комфорта.

Напомним, что Казанское метро, открытое в 2005 году, является одним из самых современных в России. В настоящее время в столице Татарстана действует одна линия с 11 станциями, а строительство второй линии продолжается.