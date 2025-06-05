Казанский метрополитен рассказал об инциденте с задымлением на станции

В казанском метрополитене вечером 4 июня произошел технический инцидент, который был оперативно ликвидирован сотрудниками транспортного предприятия. В 23:36 на станции «Козья Слобода» возникло задымление соединительной муфты высоковольтного кабеля, вызванное скачком напряжения во внешних сетях.

Сработала штатная система реагирования: питание автоматически переключилось на резервный источник, а вентиляционные системы станции активировались для быстрого устранения дыма. Сотрудники метрополитена самостоятельно справились с ситуацией, не прибегая к помощи пожарных подразделений.

«Пассажиры не подвергались какой-либо опасности, движение поездов не прерывалось», – подчеркнули в пресс-службе транспортного предприятия. В течение ночи специалисты метро полностью заменили поврежденную муфту, воспользовавшись плановым «ночным окном» для технических работ.

По данным метрополитена, все системы станции функционируют в штатном режиме, ограничений для пассажиров нет. Инцидент не повлиял на график движения поездов, и утром 5 июня метрополитен работает в обычном режиме.