КДК заинтересовался поведением болельщиков «Рубина»

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит поведение болельщиков «Рубина» на матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2). Об этом глава комитета Артур Григорьянц заявил «Матчу».

В поле зрения попали эпизоды скандирования болельщиками казанского клуба оскорбительных кричалок в адрес «Зенита». Отметим, что по итогам первого тура РПЛ «Рубин» уже получал наказание от КДК РФС. Тогда главный тренер казанцев Рашид Рахимов получил штраф в 10 тысяч рублей за выход из технической зоны, а клуб получил стотысячный штраф за неподобающее поведение команды.