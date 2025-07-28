КДК заинтересовался поведением болельщиков «Рубина»

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Спорт
28 июля 2025  23:50
Автор:
Эдгар Витковский

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит поведение болельщиков «Рубина» на матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2). Об этом глава комитета Артур Григорьянц заявил «Матчу».

В поле зрения попали эпизоды скандирования болельщиками казанского клуба оскорбительных кричалок в адрес «Зенита». Отметим, что по итогам первого тура РПЛ «Рубин» уже получал наказание от КДК РФС. Тогда главный тренер казанцев Рашид Рахимов получил штраф в 10 тысяч рублей за выход из технической зоны, а клуб получил стотысячный штраф за неподобающее поведение команды.

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КДК заинтересовался поведением болельщиков «Рубина»
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