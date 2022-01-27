КФУ попал в список «проблемных» вузов России

КФУ попал в список вузов «с однозначно выявленными проблемами». Соответствующая информация опубликована на портале для абитуриентов российских вузов «Табитуриент».



По данным сайта, университет получил худшие оценки и отзывы от студентов за период 2015-2020 годов. Кроме татарстанского вуза в списке также оказались Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Российский государственный социальный университет (РГСУ) и Уральский Федеральный Университет им. Б. Ельцина (УрФУ).

Лучшими, по информации «Табитуриент», стали Санкт-Петербургский горный Университет (СПГУ), Московский Государственный Институт (университет) Международных Отношений (МГИМО), Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Баумана), а также Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА им. Кутафина) и другие.

Напомним, ректор КФУ Ильшат Гафуров обвиняется в заказном убийстве. В декабре прошлого года Басманный суд Москвы отправил мужчину в столичное СИЗО до 21 февраля. На данный момент ВРИО ректора КФУ назначен проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский.

Подробнее о том, какие проблемы и вызовы стоят перед новым ректором, читайте в материале «Казанских ведомостей».



