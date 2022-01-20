Нехватка «общаг» и аудиторий и вопросы к рейтингу: какие вызовы стоят перед новым ректором КФУ

Хоть сейчас имидж ректора Гафурова сейчас выглядит сомнительным, все-таки стоит отметить, что при Ильшате Рафкатовиче рейтинг КФУ в обывательской среде был довольно высок. Федеральные деньги исправно оседали в бюджете вуза, а новые абитуриенты стремились поступить в учебное заведение, покоряя высочайшими баллами ЕГЭ.

За ректорство Гафурова многие здания университета были приведены в порядок, в прошлом году университет попал в топ-50 вузов страны, а к Новому году выделил преподавателям по 45 тыс. рублей. Но за красивой оберткой главной научной гордости Татарстана скрывались и другие, не всегда заметные со стороны проблемы. Прошлый год был особенно богат на скандалы, которые возникали вокруг КФУ один за другим. И это лишь малая часть из того, что вышло за стены вуза.

Дефицит аудиторий для лекций

КФУ является самым крупным вузом Татарстана. Учитывая филиалы в Елабуге и Набережных Челнах, в университете обучаются порядка 50 тыс. студентов. С каждым годом вуз набирает все больше студентов, но, видимо, совсем не задумывается о том, где эти светлые умы обучать.

Студенты КФУ неоднократно жаловались, что количество аудиторий в вузе не рассчитаны на количество обучающихся. Одна из студенток еще осенью рассказывала журналисту «КВ», что из-за отсутствия мест у них на протяжении месяца пропадают пары по английскому языку. И каждый раз во время «окна» студентам приходится «скитаться по торговым центрам».

Фото: © media.kpfu.ru

Недовольство учащихся понять можно, особенно учитывая расценки на получение знаний в КФУ. На некоторых факультетах стоимость может превысить 200 тыс. рублей за один год бакалавриата. Так, например, год обучения на специальности «Менеджмент» в Институте управления, экономики и финансов КФУ обойдется родителям студентов в 203 304 рубля.

Со слов нашей собеседницы, через раз аудиторию для занятий им все же выделяли. Но вместо просторных кабинетов занятия для целой группы проводились в «каморках на шесть человек», из-за чего некоторым приходилось стоять всю пару. Тяги к знаниям такие условия, по понятным причинам, не прибавляют.

На эти жалобы в пресс-службе КФУ, в которую обращалась наша редакция, рассказали, что университет внимательно следит за рациональным использованием аудиторного фонда. О решениях проблемы ни слова сказано не было.

Столовых в вузе нет

Среди прочих проблем вуза студенты отмечают отсутствие столовых и мест для досуга. Вместо теплой и разнообразной еды учащиеся покупают сухой перекус в буфетах. Чаще всего, единственное, что можно приобрести в таких точках питания — «булочки, батончики и лимонад». Причем вуз тратить немалые деньги на закупку этих самых батончиков.

Так, согласно сайту госзакупок только в декабре на поставку кондитерской продукции и изделий КФУ потратил более 11,6 млн рублей, около 1 млн на мармелад и жевательные конфеты и более 3,2 млн рублей на безалкогольные напитки и соки.

Фото: © kpfu.ru

А если учащиеся приносят еду с собой, пространств, где можно перекусить, в вузе катастрофически мало. В теплое время года пообедать, по словам студентов, можно в сквере напротив главного здания вуза, так называемой «сковородке».

Но в этом году вуз «умудрился обломать» учащихся и здесь. В сентябре, в разгар учебного года, в сквере начались ремонтные работы. Учащиеся вуза в разговоре с журналистом «КВ» отмечали, что мест, где можно посидеть и пообедать в вузе немного, а теперь нет и этого. По мнению учащихся, начинать ремонт нужно было заранее — летом, а не во время учебы.

Впрочем, работы закончили довольно быстро, ведь ремонт «сковородки» предполагал всего навсего замену скамеек. Но почему это нельзя было сделать летом, когда все студенты были на каникулах, в пресс-службе университета нам так и не ответили. Впрочем, ничего удивительного.

Отсутствие мест в общежитиях

Помимо аудиторного фонда, проблемы с общежитиями у вуза тоже существуют и наблюдаются абсолютно каждый год. Первокурсников преимущественно заселяют в Деревню Универсиады (ДУ), а студентов старших курсов чаще всего направляют в менее комфортабельные кампусы на улицах Губкина, Красной позиции и так далее.

Фото: © students.kpfu.ru

Но получить место проживания даже в старом общежитии КФУ становится все труднее. На 50 тыс. студентов в трех городах предусмотрено всего 17 тыс. койко-мест в общежитиях. Все, что предлагает руководство учебного заведения для тех, кому не хватило места, — аренда жилья. Разумеется, за свой счет.

Максимум, что сделает КФУ, — подыщет риэлтора, для этого вуз даже заключил договор с Гильдией риэлторов Татарстана. Цены на такую «общагу» варьируются от 5 тыс. до 40 тыс. рублей. Правда, как нам рассказали сами студенты, воспользоваться услугой у них так и не получилось.

Ужасное состояние общежитий КФУ

Но даже если вам повезло получить заветное место в «общаге», радоваться не стоит. Если условия проживания в Деревне Универсиады можно назвать неплохими, то в других общежитиях вуза они вряд ли тянут даже на удовлетворительную оценку. В одном из таких корпусов в течении нескольких месяцев не было горячей воды, а главными соседями проживающих там перманентно становятся тараканы и клопы.

Например, Екатерину Петрову, студентку второго курса института международных отношений КФУ, заселили в общежитие на Красной позиции. Это здание давно имеет дурную славу, и, по словам девушки, ничего хорошего она не ждала, но то, что увидела при заселении, просто повергло ее в шок.

В новом доме студентку радушно встретили не только соседки, но и клопы в матрасе и грибок на стенах. Помимо насекомых в комнате, Екатерина обнаружила, что в корпусе нет унитазов. Их заменяют дырки в полу, которые к тому же протекают, а убирать их по правилам общежития должны сами проживающие.

Тогда в КФУ заявили, что в жилых зданиях проведены все необходимые работы по подготовке к новому учебному году, мол, тараканов потравили, жить можно спокойно.

Но Instagram-истории Екатерины говорили об обратном, ведь комнаты общежития все еще кишели насекомыми. А когда наша героиня начала выкладывать «жилищные кошмары» в сеть, от руководства университета начали поступать угрозы. По ее словам, в вузе сказали, что если она продолжит, проблем не миновать.

Позже стало известно, что девушку отчислили за академическую задолженность. Но в планах у Екатерины восстановится на обучение уже в феврале. Несмотря на грязную во всех смыслах историю, институт менять она не собирается.

Шлейф странных истории о педагогах от студентов

Даже если вас заселяются в ДУ с человеческими условиями проживания, расслабляться не стоит. В таком случае может появится другая проблема — травля со стороны «воспитателей» Деревни.

Весной 2020 года, по рассказам той же Екатерины Петровой, ей написал парень, предлагая заселить ее в ДУ. Взамен от студентки он требовал лишь одно — переспать с ним. Екатерина отказалась и выложила их переписку в свой Instagram-аккаунт, чем вызвала осуждение, а впоследствии и угрозы, не только со стороны парня, но и воспитателя дома студентов.

После предложения парня студентка написала на него заявление в полицию. Но на этом ее проблемы не закончились. Педагог по воспитательной работе дома 5/3 ДУ, в котором проживала девушка, по ее словам, начала «прикрывать» молодого человека, утверждая, что проблема в Екатерине.

Фото: © Instagram-аккаунт Екатерины

Апогеем абсурдности стал вызов студентки в прокуратуру. Когда Екатерина рассказала эту историю в своем Instagram, воспитатель дома в ДУ написала на девушку заявление, желая получить 500 тыс. рублей за моральный ущерб. Ведь студентка очернила ее репутацию и вообще все придумала сама.

Другие студенты о воспитателе дома 5/3 в ДУ

После этого конфликта, все накопленные девушкой баллы для проживания в кампусе исчезли. А к травле студентки присоединилась и староста по этажу. Как утверждает героиня, в будние дни, идя по ДУ, она слышала за своей спиной свист и крики «шлюха».

Надо отметить, что это не единственный скандал, связанный с сотрудниками вуза, который подпортил репутацию университета. В конце сентября на YouTube-канале Stop the Violence появилось видео, на котором аспирантка университета Наталья Покровская обвиняет преподавателя Наталью Тюрину в своей смерти.

По словам девушки, ее научный руководитель подделала отчет антиплагиата и заставила студентку защищать чужую диссертацию. Из-за чего аспирантка решила покончить с собой.

В видео Покровская утверждала, что профессора Тюрину необходимо привлечь к уголовной ответственности за доведение до самоубийства. Ведь Тюрина не только заставила ее обманывать диссертационную комиссию, но и систематически унижала ее, оскорбляла, манипулируя и угрожая.

По факту обвинений студентки разбирались правоохранительные органы. Позже выяснилось, что Покровская жива и находится в другом городе. Опрошенные «КВ» студенты вуза ничего плохого про Тюрину и других преподавателей, упомянутых в видео Покровской, не сказали, но, тем не менее, история оставила пятно на репутации КФУ.

В самом университете ситуацию прокомментировали очень скромно, сообщив лишь, что руководство в курсе произошедшего, а все сказанное в видео — ложь.

Рейтинг и репутация КФУ в научной сфере

Студенты, надо отметить, не единственные, кто жалуется на руководство вуза. Преподаватели тоже не остаются в стороне. Совсем недавно в Telegram-канале «Татарская якудза» появилось сообщение, что преподавателей главного республиканского вуза заставляют публиковать научные статьи для подъема университета в рейтингах за собственные же средства.

Недовольный автор говорит о том, что стоимость этих публикаций доходит до баснословных для обычного преподавателя сумм — 250 тыс. рублей. А компенсируются потраченные из своего кармана деньги с большим трудом и в течение нескольких лет. При этом если преподаватель отказывается публиковаться, руководство вуза грозит ему увольнением.

Правда, эта схема вуза совсем не нова, ее даже успела заметить Российская Академия Наук. Однако вместо рейтингов и престижа подобные «липовые» статьи принесли лишь репутационные потери. К примеру, в 2020 году РАН опубликовала доклад о плагиате и публикациях в «хищнических» журналах. Это журналы, где можно опубликовать англоязычные научные работы за деньги.

РАН считает, что ученые, публикующиеся там, покупают себе рейтинг, а не зарабатывают его честным научным трудом. Впоследствии благодаря таким «липовым» публикациям сотрудники высших учебных заведений могут получать ученые степени и звания, повышая свой статус.

Больше всех в этой сфере отличился «кфушный эконом». Среди всех институтов страны, его представители покупали себе ученые степени чаще всех. Пятая часть российских ученых с наибольшим количеством статей в подобных журналах — как раз представители КФУ.

Работа со СМИ

Работа пресс-службы вуза, кстати, тоже оставляет желать лучшего и требует большой проработки. К примеру, в декабре наша редакция написала на почту пресс-службы, чтобы выяснить номер телефона, по которому можно связаться с профессором Зеленихиным для получения экспертного мнения. Тогда нам ответили, что следует отправить вопросы, которые мы хотим задать преподавателю.

Журналист «КВ» так и сделала. Только после этой процедуры номер телефона нам прислали. Ирония в том, что когда журналист дозвонилась до профессора, Павел Валерьевич сказал, что никакие вопросы от нашего издания к нему не поступали. Для чего пресс-служба вуза уточняла эту информацию и тратила свое время и время нашей редакции — не ясно.

Еще одно невнятное взаимодействие с вузом произошло неделю назад — 12 января. Утром того дня жители города начали с неприятной новости: возле здания «эконома» на улице Бутлерова, 4 срубили часть деревьев, лишив не только студентов тени в летний день, но и горожан красивого вида.

Мы с соответствующим запросом обратились в пресс-службу, но вот руководство вуза комментировать ситуацию с вырубкой отказалось. Причиной этому представители вуза назвали отсутствие официального бланка у нашего обращения. Хотя до этого дополнительные бумаги и лишняя бюрократия никогда не требовалась.

Попытки выяснить, почему в вузе изменились правила общения с журналистами, тоже не увенчались успехом. Пресс-секретарь Павел Вахрушев с утверждением, что такой подход к работе нарушает права журналистов — согласился, но прояснить ситуацию не успел. Вместо этого он просто сбросил трубку. Зато работу вуза оперативно выполнила пресс-служба мэрии, рассказав нам, что спилить деревья решило руководство КФУ.