 Для студентов из Казахстана КФУ проведет сессию дистанционно
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Для студентов из Казахстана КФУ проведет сессию дистанционно

Сейчас в Казахстане находятся 235 учащихся университета.

Город
11 января 2022  17:23
Автор:
Карина Кострулева

КФУ проведет сессию в дистанционном формате для тех студентов, которые сейчас находятся в Казахстане. Об этом «КВ» сообщила пресс-служба КФУ.

«В Казанском федеральном университете обучаются 579 граждан Республики Казахстан, с учетом Елабужского и Набережночелнинского институтов. На данный момент 235 из них находятся за пределами Российской Федерации», — сказали в пресс-службе. 

В КФУ отметили, что сейчас университет устанавливает связь со своими студентами, которые находятся в Казахстане.

«При необходимости экзаменационная сессия для них будет организована в дистанционном режиме», — заявили в КФУ.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Люди вышли на улицы выступая против повышения цен на газ в два раза. Сейчас в страну введены миротворческие силы ОДКБ. Власти Казахстана заявляют, что ситуация уже стабилизируется. Полеты в страну отменили множество авиакомпаний, в настоящее время полеты потихоньку возобновляются. 

Ранее сообщалось, что самолет военно-транспортной авиации доставил 25 туристов из России из Алма-Аты в Москву.

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