КФУ вошел в топ-10 ведущих вузов России

Казанский федеральный университет подтвердил статус одного из лучших высших учебных заведений страны, заняв 8-ю позицию в Национальном рейтинге университетов по версии группы «Интерфакс». В этом году эксперты оценивали 389 российских вузов, включая 29 национальных исследовательских университетов.

Рейтинговая методика включала комплексную оценку по шести ключевым направлениям: образовательная деятельность, научные исследования, инновационное развитие, социальная среда, международное сотрудничество и деловая репутация. КФУ продемонстрировал сбалансированные показатели по всем критериям, что позволило ему опередить многие престижные учебные заведения.

В числе лидеров рейтинга традиционно оказались МГУ имени Ломоносова, МИФИ и МФТИ. Казанский университет разделил верхние строчки с такими признанными научно-образовательными центрами, как НИУ ВШЭ, Новосибирский и Томский государственные университеты.