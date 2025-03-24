Киан, Эльман и другие редкие имена: в Казани за неделю родились 306 малышей

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Город
24 марта 2025  11:57

С 17 по 23 марта в Казани на свет появились 306 новорожденных – 152 мальчика и 154 девочки. Об этом сообщили в управлении ЗАГС столицы Татарстана. Самый крупный малыш весил 4900 граммов, а самый маленький – 1450 граммов.  

Среди популярных имен для мальчиков лидируют Арсений, Амир, Тимур, Владимир, Марк, Эмиль, Алан, Артур, Аяз и Рамазан. Девочек чаще всего называли Алина, Асель, Аделина, Ульяна, Лиана, Кира, Малика, Ралина, Мадина и Ева.  

Однако некоторые родители выбрали для своих детей редкие и необычные имена. Среди мальчиков встречаются Спартак, Киан, Эльман, Батыр, Сулейман, Кайри, Аман, Ильфар, Арнур, Замир, Фатих, Адиль, Сабир, Иван и Эльмак. Девочек назвали Розалина, Мириам, Нэлли, Влада, Рузана, Ая, Паулина, Латифа, Альфина, Агата, Русалина и Эллая.  

За тот же период в Казани зарегистрировали брак 115 пар. Это свидетельствует о том, что весна становится не только временем новых рождений, но и началом семейного счастья для многих горожан.

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