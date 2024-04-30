Кирилл Адамчук и Кирилл Петров: еще два игрока покидают «Ак Барс»

news_top_970_100
Спорт
30 апреля 2024  11:11

Клуб сообщил, что сразу два хоккеиста покинут команду в связи с окончанием контракта.

Форвард Кирилл Петров перешел в казанский клуб в 2019 году из омского «Авангарда». В составе «Ак Барса» игрок стал двукратным серебряным (2020, 2023) и бронзовым (2021) призёром чемпионатов России. В прошлом сезоне нападающий провел 53 матча, в которых забил 3 гола и сделал 14 результативных передач.

Защитник Кирилл Адамчук присоединился к команде в 2021 году, перейдя из «Северстали». Всего у игрока за «Ак Барс» 168 матчей в чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 21 (3+18) очко при показателе полезности «+4».

Напомним, что вчера казанский клуб анонсировал уход Дмитрия Кагарлицкого. А еще ранее агент Шипачёва сообщил, что игрок вряд ли останется в Казани. Таким образом единственным подписанием после окончания сезона у «Ак Барса» остается вратарь Тимур Билялов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Кирилл Адамчук и Кирилл Петров: еще два игрока покидают «Ак Барс»
В Казани на месяц ограничат проезд по улицам Отрадная и Гвардейская
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Локомотив» и в седьмой раз стали чемпионками
«Ак Барс» сообщил об уходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого
Рим, Тео, Айла и Аэлита: названы самые редкие имена недели
Казанский регбийные клуб «Стрела-Ак Барс» завоевал Суперкубок России
На площадке Эконстанции в Казани стартуют мастер-классы по переработке пластика
Акция «Сад памяти» пройдет в Татарстане