Кирилл Адамчук и Кирилл Петров: еще два игрока покидают «Ак Барс»

Клуб сообщил, что сразу два хоккеиста покинут команду в связи с окончанием контракта.

Форвард Кирилл Петров перешел в казанский клуб в 2019 году из омского «Авангарда». В составе «Ак Барса» игрок стал двукратным серебряным (2020, 2023) и бронзовым (2021) призёром чемпионатов России. В прошлом сезоне нападающий провел 53 матча, в которых забил 3 гола и сделал 14 результативных передач.

Защитник Кирилл Адамчук присоединился к команде в 2021 году, перейдя из «Северстали». Всего у игрока за «Ак Барс» 168 матчей в чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 21 (3+18) очко при показателе полезности «+4».

Напомним, что вчера казанский клуб анонсировал уход Дмитрия Кагарлицкого. А еще ранее агент Шипачёва сообщил, что игрок вряд ли останется в Казани. Таким образом единственным подписанием после окончания сезона у «Ак Барса» остается вратарь Тимур Билялов.