Клип о Казанском Кремле набрал более 1 млн просмотров

Клип, посвященный Казанскому Кремлю, завоевал более миллиона просмотров. Музей-заповедник Казанский Кремль запустил цикл видеороликов с участием Алисой Астаховой, руководителем Музея истории Благовещенского собора. Эти ролики выходят на платформе ВК клипы и рассказывают о богатых фондах и уникальных экспонатах Кремля. Всего было выпущено 10 роликов, три из которых собрали более 500 тысяч просмотров. Особенно популярным стал видеоматериал, в котором освещается вопрос «Как выяснили, что Казани 1000 лет?», интересующий более миллиона зрителей.

Астахова поделилась, что была приятно удивлена количеством просмотров. «Мы всегда были уверены, что музейные коллекции представляют собой настоящую ценность. Прекрасно, что благодаря ВК мы смогли представить богатства нашего Музея-заповедника широкой аудитории. Мы старались сделать видеоматериалы увлекательными и информативными, и рады, что это дало результат: активная реакция, комментарии и внимание к моей личности на улицах подтверждают это», — отметила она.

Директор отдела маркетинга и пресс-службы Диана Сяфукова подчеркнула важность такой поддержки для культурных учреждений. «У нас в фондах Кремля хранится множество экспонатов, которые рассказывают о нашем крае, но донести эту информацию до молодежи доступным языком — задача не из лёгких. Наша команда, включающая сотрудников фондов и пресс-службы, а также саму Алису, работала над созданием этого контента. Мы благодарим VK за поддержку и надеемся на будущее сотрудничество», — добавила она.