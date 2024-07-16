Комитет по транспорту Казани прокомментировал наезд автобуса на остановку

В Казани на Горьковском шоссе автобус врезался в остановку. По информации комитета по транспорту, виноват водитель такси, который высадил пассажира в неустановленном месте, нарушив ПДД.

«Водитель автобуса, чтобы не наехать на пассажира такси, совершил маневр, вследствие которого произошел наезд на остановочный павильон. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет», - сообщили в пресс-службе комитета.

Госномер такси передан сотрудникам ГИБДД Казани для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что сегодня в третьем часу дня на Горьковском шоссе автобус №46, осуществляющий движение по маршруту Экопарк Дубрава – Профилакторий, протаранил остановку. В соцсетях были опубликованы кадры с места происшествия.