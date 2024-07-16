В Казани автобус протаранил остановку

В Казани на Горьковском шоссе произошло ДТП с участием автобуса №46, осуществляющего движение по маршруту Экопарк Дубрава – Профилакторий.

В соцсетях опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, что автобус снес остановку. По предварительной информации, пострадавших нет. Но причины инцидента пока не известны

Фото: соцсети

Ранее «Казанские ведомости» рассказывали, что в Казани определили лучшего водителя троллейбуса. Конкурсанты продемонстрировали свои знания и навыки в теоретическом знании механического, электрического, пневматического оборудования троллейбуса, правилах технической эксплуатации, основах безопасности движения, охраны труда и трудового законодательства. Также они должны были показать лучшие результаты в приемке подвижного состава перед выездом на линию, культуре вождения и скоростном маневрировании.