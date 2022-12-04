Компенсационная или ежемесячная: какие выплаты положены татарстанцам по уходу за инвалидами

В Татарстане неработающие местные жители, ухаживающие за инвалидами первой группы, могут оформить ежемесячную компенсационную выплату в размере 1,2 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением ПФР по республике Эдуард Вафин.

Родители либо усыновители, опекуны, попечители, ухаживающие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства первой группы, могут получить ежемесячную выплату. Ее сумма для родителей и опекунов – 10 тыс. рублей, а для других людей, которые ухаживают за инвалидами, – 1,2 тыс. рублей.

«Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами. Период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год ухода. Это позволяет людям формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии», - объяснили в ОПФР по РТ.

Компенсационную и ежемесячную выплату по уходу назначают на период ухода за инвалидом. Пенсионеры и люди, получающие пособие по безработице, права на эти выплаты не имеют. Обе выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной инвалиду.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане из 109 тыс. инвалидов трудоустроены 31 тыс. человек. Об этом рассказала министр труда, занятости и соцзащиты региона Эльмира Зарипова.

Благодаря помощи органов служб занятости работу нашли 1,3 тыс. инвалидов, что составляет 65,9% от обратившихся лиц с ОВЗ в центры занятости населения. Более того, 696 человек устроились на временные и общественные работы.