Константин Абаев стал игроком «Зенита»

Казанский «Зенит» объявил о заключении контракта с 25-летним связующим Константином Абаевым. Последний сезон россиянин провёл в Италии, защищая цвета «Вероны». Связующий успел сыграть в финале Кубка Италии, а в чемпионате страны команда вылетела на стадии ¼ финала плей-офф.

Абаев – воспитанник «Локомотива», успевший за свою карьеру поиграть в аренде за болгарскую «Монтану» и французский «Пуатье». Отметим, что в составе сборной Абаев выигрывал чемпионат Европы U21, а также становился призёром чемпионатов мира U19 и U21.