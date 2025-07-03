Костромской «Спартак» взял в аренду вратаря «Рубина»

Ближайший сезон голкипер проведет в Первой лиге.

«Спартак» из Костромы объявил о переходе на правах аренды 20-летнего вратаря «Рубина» Никиты Кореца. Арендное соглашение будет действовать один сезон.

Корец за свою карьеру провел 21 матч во Второй лиге за «Рубин-2». Голкипер пропустил 17 мячей, а в 11 играх оставил свои ворота в неприкосновенности. В разные годы он получал вызов в сборные страны U15, U16 и U17.

Костромской «Спартак» в сезоне 2025/26 дебютирует в Первой лиге. Помимо Кореца в составе команды есть 21-летний вратарь Михаил Гайдаш.

