«Краса Сабантуя – 2024»: в Татарстане впервые стартовал конкурс красоты и таланта

В Татарстане стартовала заявочная кампания первого конкурса красоты и таланта «Краса Сабантуя – 2024». Конкурс приглашает к участию жительниц республики в возрасте старше 18 лет. Состязания пройдут в два этапа: отборочный тур состоится 12 июня, финал – 23 июня.

После прохождения отбора конкурсантки пройдут обучение под руководством педагогов. Им помогут в создании творческих номеров, обучат дефилированию и ораторскому мастерству, а также проведут фотосессию.

Финал конкурса состоится в день празднования Сабантуя, 23 июня, на площадке Советского района Казани – в березовой роще жилого массива Дербышки.

«Краса Сабантуя – 2024» проводится с целью сохранения национальных традиций, гармонизации межэтнических отношений и популяризации народного творчества, отметили в администрации Советского района города.

Ранее мы писали, что в Казани озвучили площадки, где пройдет Сабантуй-2024.