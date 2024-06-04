В Казани озвучили площадки, где пройдет Сабантуй-2024

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Город
4 июня 2024  14:27
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году Сабантуй в Казани обещает стать масштабным праздником, так как он пройдет 22 июня на трех площадках: в Березовой роще, в Дербышках и в лесопарке у озера Лебяжье.

Праздник начнется в 09:30, а накануне, 21 июня, состоится традиционный сбор подарков. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у театра Камала.

Традиционный пролог на основной площадке в этом году продолжит тему прошлого года, повествуя о древней истории булгар, рассказала журналистам заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова. События развернутся в приграничном поселении Волжской Булгарии, а также соприкоснутся с тематиками Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, и Игр БРИКС.

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В Казани озвучили площадки, где пройдет Сабантуй-2024