В Казани озвучили площадки, где пройдет Сабантуй-2024

В этом году Сабантуй в Казани обещает стать масштабным праздником, так как он пройдет 22 июня на трех площадках: в Березовой роще, в Дербышках и в лесопарке у озера Лебяжье.

Праздник начнется в 09:30, а накануне, 21 июня, состоится традиционный сбор подарков. Шествие пройдет по центральным улицам города и завершится у театра Камала.

Традиционный пролог на основной площадке в этом году продолжит тему прошлого года, повествуя о древней истории булгар, рассказала журналистам заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова. События развернутся в приграничном поселении Волжской Булгарии, а также соприкоснутся с тематиками Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, и Игр БРИКС.